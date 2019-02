Quotidien, première partie du 22 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 février. On parle du racisme en pâtisserie vec Salhia Brakhlia, de la dernière invention flippante d’Elon Musk avec Lilia Hassaine, de l’ouverture du salon de l’Agriculture avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, d’une série télé israélienne qui fait polémique avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Jusqu’à peu, vous pouviez acheter un « Mamadou » pour 2,70€ dans une petite pâtisserie de la périphérie de Lyon. Le gâteau, une meringue au chocolat noir avec une grosse pâte rose en guise de lèvres, a indigné des visiteurs qui ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Face à l’ampleur de la polémique, le patron de l’établissement a décidé de retirer ces pâtisseries racistes de ses vitrines. Quotidien l’a rencontré. Et si une intelligence artificielle ultradéveloppée pouvait produire des articles, des contenus, voire des fake news avec un réalisme impressionnant ? C’est le pari de la dernière intelligence artificielle conçue par Elon Musk. Et elle est si réussie – et donc si potentiellement dangereuse – que les chercheurs qui l’ont développé ont décidé de ne pas la rendre publique. On en parle avec Lilia Hassaine. Le salon de l’Agriculture ouvre ses portes ce samedi 22 février. Avant de voir défiler des milliers de visiteurs, le salon a accueilli les personnalités politiques françaises pour leur traditionnel passage dans le Salon. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était. Un jeune chanteur est choisi pour être candidat à l’Eurovision qui doit se tenir en Israël cette année. Homosexuel, il est aussi musulman et projette, en réalité, de commettre un attentat terroriste dans le pays. C’est le pitch d’une nouvelle série qui sera bientôt diffusée sur la télévision israélienne. Difficile de ne pas y voir une ressemblance troublante - à l’exception plus que notable de la préparation d’un attentat - avec Bilal Hassani, le jeune chanteur choisi par la France pour le représenter lors du concours. On en parle avec Julien Bellver. Il est le Monsieur Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils dans son Flash Mode.