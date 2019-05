Quotidien, première partie du 22 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 22 mai. On parle de l’affaire Vincent Lambert avec Salhia Brakhlia, des fakes sur Instagram avec Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous débriefe la montée des marches du dernier Tarantino, Julien Bellver revient sur le clash Ian Brossat vs Daniel Riolo sur RMC et Étienne Carbonnier a passé son aprem sur France Télé. Cette semaine, « l’affaire Vincent Lambert » fait de nouveau la Une de tous les journaux. La justice avait décidé l’arrêt des traitements sur Vincent Lambert, en état végétatif depuis un accident de la route en 2008, après onze ans de bataille judiciaire. Contre toute attente, et alors que les médecins avaient déjà arrêté les soins, la cour de justice de Paris a ordonné la reprise des traitements. Derrière cette décision surprise, le travail des avocats des parents de Vincent Lambert. Ce sont également eux qui ont marqué les réseaux sociaux après leurs témoignages de liesse après la décision de la justice. Salhia Brakhlia dresse leur portrait. Instagram regorge de photos de personnalités plus ou moins connues, plus ou moins influentes qui exposent chaque jour un train de vie de rêve. Hôtels 4 étoiles, jets privés, réceptions, dîners gastronomiques… Et si tout ça, en réalité, était faux ? De plus en plus « d’influenceurs » font appels à des sociétés privées pour orchestrer un train de vie luxueux qui n’a jamais été le leur. Location de jet privé à l’heure, montages photos, tout est bon pour obtenir des likes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. A 4 jours des élections européennes, toutes les têtes de liste sont en meeting quelque part en France. Sauf François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Et ce n’est pas qu’il ne tient pas meeting, c’est juste que son patron, Laurent Wauquiez, l’a totalement éclipsé de sa propre campagne. C’était sans doute l’un des temps forts les plus attendus de ce 72ème Festival de Cannes : la montée des marches du dernier film de Quentin Tarantino, « One Upon a time in Hollywood ». Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Quentin Tarantino ont foulé le tapis rouge mardi. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Mardi, la tête de liste du PCF, Ian Brossat, était invité sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. Le politique s’est retrouvé face au journaliste Daniel Riolo, qui a rapidement accusé les communistes d’avoir « collaboré avec les nazis » pendant la seconde guerre mondiale. Julien Bellver revient sur ce clash largement commenté sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a passé l’après-midi à suivre les après-midi de France Télé.