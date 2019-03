Quotidien, première partie du 22 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 22 mars. On parle des sprays anti-casseurs avec Salhia Brakhlia, d’une Instagrameuse vegan qui fait la Une avec Lilia Hassaine, de la couv’ du dernier Paris Match avec Emmanuel Macron, du salon du survivalisme avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’ascension fulgurante d’Alexandria Ocasio-Cortes avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Après les débordements de samedi 16 mars, le dispositif de sécurité déployé pour l’Acte XIX des gilets jaunes promet d’être renforcé. 5000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale, avec le renfort des soldats sentinelle pour assurer leurs missions de protection des bâtiments officiels. Pourtant, le 16 mars, un important dispositif policier avait déjà été mis en place, mais n’avait pas permis de contrôler les débordements. La faute à des black blocs très organisés pour éviter les interpellations. Pour ne pas les laisser se fondre dans la masse des autres manifestants, le gouvernement a eu une nouvelle idée : les marquer grâce à un spray spécial pour les retrouver et les interpeller plus facilement. Rawvana est une Instagrameuse hyper connue dans le monde : vegan, healthy, sportive, elle inonde les réseaux sociaux de ses vidéos de recettes vegan et de séances de sport. Sauf que, oups, elle a été filmée en train de déguster un gros plat de… poisson. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. POURQUOI ? Pourquoi l’Élysée, ou Paris Match – on ne sait plus trop – ont-ils décidé de mettre CETTE photo d’Emmanuel Macron en Une du magazine ? Le chef de l’État est assis dans une position curieuse, le regard droit fixé sur l’objectif. Mais du genre féroce, fâché le Macron. Est-ce qu’il essaie de nous dire un truc ? Mystère. Si vous avez peur de la fin du monde, qu’elle soit pour demain ou pour dans dix ans, vous êtes des clients idéals pour le salon du survivalisme qui se tient en ce moment à Paris. Protection, astuce, conseils pour survivre en milieu hostile : on trouve de tout dans les allées du salon. Azzeddine Ahmed-Chaouch a été y faire un tour pour son Chaouch Express. Elle est la figure montante du parti démocrate : Alexandria Ocasio-Cortes a connu un succès aussi soudain que vertigineux. Plus jeune représentante élue, elle a marqué l’opinion et la politique des États-Unis par ses discours clairs, progressistes, à contre-courant de la politique menée par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode attitré de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils dans son Flash Mode.