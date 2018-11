Quotidien, première partie du 22 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 22 novembre. On parle de Carlos Ghosn détenu au Japon avec Yann Barthès, du gros raccourci de Christophe Castaner sur la mort d’une dame âgée avec Salhia Brakhlia, de Dolce & Gabbana accusée de racisme avec Lilia Hassaine, de la nouvelle voix de la RATP avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la colère des journalistes avec Julien Bellver et des foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. En conférence de presse ce lundi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a assuré qu'une dame âgée était décédée parce que des gilets jaunes auraient bloqué son ambulance. C'est en réalité un gros raccourci, les équipes de Quotidien ont enquêté. Dolce & Gabbana est accusée de racisme suite à la publication d’une campagne publicitaire montrant de jeunes mannequins chinoises découvrant la gastronomie italienne. La polémique est telle que Dolce & Gabbana a dû annuler son défilé prévu à Shangaï. La RATP a décidé de réenregistrer ses messages vocaux diffusés en gare. Maintenant, c’est une enfant qui vous dira de faire attentions à vos effets personnels et de vous éloigner de la bordure des quais. Cette enfant, c’est Ava, elle est élève en CM1 et Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontrée. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, de nombreux journalistes ont été agressés sur le terrain. Plusieurs d’entre eux ont monté un groupe Facebook, « Payetonjournaliste » pour dénoncer ces cas d’agressions, de violence ou de haine. Aujourd’hui, c’est jeudi et comme tous les jeudis Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. Et on n’est jamais déçus par les députés de l’Assemblée nationale.