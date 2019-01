Quotidien, première partie du 23 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 23 janvier. On parle gilets jaunes et cour de récré avec Salhia Brakhlia, moqueries et racisme avec Lilia Hassaine, natalité en baisse avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, polémique autour d’Envoyé Spécial avec Julien Bellver et jeux télé avec Étienne Carbonnier. Le mouvement des gilets jaunes s’est emparé des cours de récré. Il n’est plus rare d’entendre des « Macron démission ! » à l’heure du goûter, ni de voir des jeux « gilets jaunes contre CSR » à la pause déjeuner. Salhia Brakhlia est allée à la rencontre des élèves, gilets jaunes ou pas, pour son Moment de vérité. À Washington, le 18 janvier, la « marche des peuples autochtones » a réuni de nombreux amérindiens, venus défendre leurs droits et leur culture. Devant eux leur ont fait face de jeunes militants pro-Trump, moquant ouvertement les manifestants. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Les Français font moins d'enfants : le taux de natalité a baissé dans l'hexagone. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré des jeunes mères, mais aussi des femmes qui n'ont jamais voulu avoir d'enfants. La semaine dernière, France 2 diffusait un nouveau numéro de son magazine d’investigation, Envoyé Spécial, entièrement consacré au glyphosate. La diffusion du documentaire a été très suivie, près de 3 millions de téléspectateurs l’ont regardé, mais rapidement sur les réseaux sociaux et dans la presse, des journalistes s’insurgent, crient aux fake news et au documentaire à charge, sans preuve. Quoi de mieux que de passer son après-midi à suivre les jeux de France Télévisions ? Rien, d’après Etienne Carbonnier en tout cas. C’est son Canap du mercredi.