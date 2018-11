Quotidien, première partie du 23 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 23 novembre. On parle de Nicolas Hulot avec Yann Barthès, du sexisme au congrès des maires de France avec Salhia Brakhlia, de l’explorateur tué par une tribu autochtone avec Lilia Hassaine, du Grand Bain avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des accusations de racisme contre un humoriste de SudRadio avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Sexisme, racisme, gestes et propos déplacés… Toute la semaine, les hôtesses du Congrès des maires de France ont dû affronter le comportement d’un autre âge de certains élus français. Salhia Brakhlia a enquêté, parfois en caméra cachée pour son Moment de vérité. Le résultat est édifiant. Il s’appelait John Chau et se définissait comme un « explorateur ». En voulant rencontrer une tribu autochtone dans l’océan indien, il a été tué par une salve de flèches. Lilia Hassaine nous raconte son histoire, et celle de cette tribu, dans son Zoom. A quoi ressemblerait le pitch du film « Le Grand bain » dans la vraie vie ? En réalité, il existe déjà. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré des adeptes de la natation synchronisée et leur coach. Il nous en parle dans son Chaouch Express. Une imitation qui ne passe pas, un ancien secrétaire d’Etat en colère, … SudRadio se retrouve au cœur d’une polémique après la chronique d’un de ses humoristes. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, looks, fashion faux pas et bons conseils.