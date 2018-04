Quotidien, première partie du 24 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 24 avril. Au programme : la visite d’Emmanuel Macron aux États-Unis s’est transformé en bataille d’égos et, en plateau, Yann Barthès reçoit Bernard-Henri Levy, signataire du "manifeste contre le nouvel antisémitisme". Emmanuel Macron poursuit sa visite d’État de trois jours aux États-Unis. Il a rencontré Donald et Melania Trump à la Maison-Blanche et ensemble ils ont même planté un chêne, symbole de la robustesse des relations franco-américaines. Bruno Le Maire fait aussi partie de la délégation qui accompagne le président aux États-Unis et visiblement il est très, très content de son voyage. Sur Instagram, il a publié plusieurs clichés aux côtés de Robert de Niro, Danny de Vito ou encore Harvey Keitel. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Bernard-Henri Lévy. Avec 300 autres personnalités, il a signé le "manifeste contre le nouvel antisémitisme" paru dans le Parisien ce dimanche. Il dénonce une montée des violences envers les personnes de confessions juive en France et interroge sur la responsabilité des musulmans dans l'augmentation de ces violences. Le texte dérange, choque même parfois, Bernard-Henri Levy est en plateau pour en discuter.