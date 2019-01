Quotidien, première partie du 24 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 24 janvier. On parle de la crise entre la France et l’Italie avec Salhia Brakhlia, des rouleaux de papier toilette de Mark & Spencer avec Lilia Hassaine, des nommés aux César avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la confiance envers les médias avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Depuis plusieurs semaines, les relations entre la France et l’Italie se tendent. Critiques violentes et frontales, désaccords majeurs : l’amitié franco-italienne prend des coups. Salhia Brakhlia nous explique pourquoi dans son Moment de vérité. La marque anglaise de supermarché a-t-elle réellement vendu des rouleaux de papier toilette portant l’inscription « Allah » sur son tissu ? Relayée par les réseaux sociaux, la polémique a pris de l’ampleur, jusqu’à l’apparition d’un hashtag « BoycottMarks&Spencer ». On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. On connaît les noms des nommés pour la 44ème cérémonie des César. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est lancé un défi : en rencontrer le plus possible en un temps record. C’est son Chaouch Express du jour. Une étude publiée par le quotidien La Croix livre des chiffres alarmants sur la confiance des Français envers la presse : tous les indicateurs sont dans le rouge, la confiance n’a jamais été si basse depuis 32 ans. Julien Bellver a rencontré la journaliste à l’origine de cette étude, elle voit plusieurs points sur lesquels les médias peuvent s’appuyer pour restaurer la confiance des Français. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme toutes les semaines, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle et, encore une fois, il n’a pas été déçu par les Foufous de l’Assemblée.