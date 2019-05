Quotidien, première partie du 24 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 24 mai. On parle du gala du PSG avec Salhia Brakhlia, de l’icône anti-gay devenue symbole LGBT en Espagne avec Lilia Hassaine, on termine la semaine à Cannes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du départ de Thierry Aridsson avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Mercredi, le PSG organisait sa grande soirée de gala annuelle. Une soirée un peu particulière pour le club qui a enchaîné les désillusions cette saison, entre défaites, blessures, coup de pression (coucou Kylian Mbappé) et mise en examen (coucou Nasser Al-khalaifi). Salhia Brakhlia a voulu parler de tous ces événements avec les joueurs, elle s’est donc rendue au Pavillon Cambon à Paris pour suivre cette soirée de fêtes. C’est l’histoire de l’arroseur arrosé : le parti d’extrême-droite espagnol, VOX, a voulu mettre en avant son rejet des LGBT avec un petit fantôme aux couleurs du drapeau LGBT. Problème, le symbole qui à l’origine devait faire peur, moquer, ou critiquer les personnes gays, lesbiennes, bi ou trans… a conquis les LGBT, qui l’utilisent désormais comme mascotte. Jeudi soir, le dernier film d’Abdelatif Kechiche était projeté à Cannes en compétition officielle. « Mektoub my love : Intermezzo », est le deuxième volet d’une trilogie prévue par le réalisateur. Le film fait déjà beaucoup parlé de lui, notamment pour une scène de sexe très explicite. Après avoir lui-même monté les marches du palais des Festival, Azzeddine Ahmed-Chaouch a pu rencontrer l’équipe du film. Ce week-end, Thierry Ardisson a annoncé son départ de la chaîne C8 après trois ans de collaboration. La chaîne n’aurait « plus les moyens de s’offrir Ardisson et ses équipes » a fait savoir l’animateur par voie de communiqué de presse. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. C’est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.