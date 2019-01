Quotidien, première partie du 25 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 janvier. On parle de la vente aux enchères de Catherine Deneuve avec Salhia Brakhlia, de Lorant Deutsch avec Lilia Hassaine, du grand débat à Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du nouveau Secrétaire d’État Adrien Taquet avec Julien Bellver et le point mode de Marc Beauge. Catherine Deneuve a mis aux enchères la quasi-totalité de sa garde-robe griffée Yves Saint Laurent, glanée en 40 ans de shopping par celle qui était une amie proche du couturier. La vente de sa collection personnelle – 129 lots au total – a battu des records chez Christie’s, la salle de vente. Salhia Brakhlia nous en parle pour son Moment de vérité. Lorant Deutsch a délaissé Paris pour Genève, où il entendait dispenser ses connaissances sur la ville suisse… Sauf qu’au contraire, il a enchaîné les erreurs et les bourdes, ce que n’ont pas manqué de remarquer les Suisses eux-mêmes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. À Paris aussi, les habitants sont appelés à venir débattre dans le cadre du « grand débat national ». Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté aux premières heures de ce grand débat parisien pour son Chaouch Express. Le député LREM Adrien Taquet vient d’être nommé Secrétaire d’État en charge de la Protection de l’enfance, auprès d’Agnès Buzyn. Macroniste de la première heure, il espérait entrer au gouvernement en octobre dernier, mais il aura dû attendre quelques mois supplémentaires avant de se voir confier une mission au sein du gouvernement. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Style de Quotidien : chaque semaine, Marc Beaugé nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.