Quotidien, première partie du 25 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 mars. On parle du procès en appel d’Abdelkader Merah avec Salhia Brakhlia, d’Hélène Rollès superstar en Chine avec Lilia Hassaine, des chants de supporters jugés trop violents avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication de Mounir Mahjoubi pour briguer la mairie de Paris avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Abdelkader Merah a été condamné pour « association de malfaiteurs » dans l’affaire des attentats de Montauban et de Toulouse perpétrés par son frère, Mohammed Merah. Son procès en appel s’est ouvert ce lundi 25 mars. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Son nom figure sur la liste des invités du grand dîner franco-chinois organisé à l’Élysée ce lundi : Hélène Rollès. Mais POURQUOI Hélène de Hélène et les garçons est-elle conviée à un grand dîner diplomatique ? Eh bien parce qu’en Chine, Hélène Rolles c’est un peu le symbole du patrimoine français : ultra connue et adorée sur le continent, elle a carrément conquis le président chinois lui-même, qui est un grand fan. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est « le bruit qui court », la « rumeur qui se murmure » : le président chinois Xi Jinping serait du genre à voyager avec son petit mobilier perso. Ainsi donc, il aurait fait le chemin depuis la Chine jusqu’à la France avec son lit personnel, histoire de faire de beaux rêves entre deux dîners à l’Élysée. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dénonce les paroles sexistes, racistes, homophobes ou haineuses des chants de supporters dans les stades de foot. Sur France info ce lundi, la ministre a expliqué vouloir mettre en place des sanctions contre les supporters et les clubs. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Alors que le président chinois Xi Jinping est en visite en France, le pays a lancé une vaste opération de communication dans les journaux français. Pubs, publi-reportages, articles avantageux, la presse de ce lundi matin était truffée de références à la Chine, toujours perçue sous son meilleur jour. On en parle avec Julien Bellver. Comme tous les lundis depuis le retour de Koh Lanta sur TF1, Étienne Carbonnier nous fait un point survie en milieu hostile, humilité, grosses rivalités et règles… toujours plus cheloues.