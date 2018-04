Quotidien, première partie du 26 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 26 avril. Au programme en plateau, les reporters politiques Ava Djamshidi et Vincent Derosier nous débriefent le voyage d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis et Paul Larrouturou, de retour de Washington, nous fait partager ses images de la visite présidentielle. Emmanuel Macron est de retour en France après une visite d’État de trois jours aux États-Unis. Sur place, il aura rencontré son homologue américain, Donald Trump, mais aussi le vice-président Mike Pence, donné un discours devant le Congrès, puis devant des étudiants et même planté un chêne dans les jardins de la Maison-Blanche. Une visite marquée par des images fortes avec moult renforts de tape dans le dos, d’époussetage et d’embrassades, pas toujours flatteuses pour le président français. Les reporters politiques Ava Djamshidi et Vincent Derosier faisaient partie des journalistes à suivre Emmanuel Macron pendant son déplacement. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour débriefer ses trois jours de visite avec nous. Yann Barthès débriefera lui aussi un des moments forts de la visite d’Emmanuel Macron : son dîner de prestige à la Maison Blanche qui avait quand même des airs de partie fine pas très assumée. Paul Larrouturou aussi était à Washington ces derniers jours. Le journaliste a lui aussi suivi la visite d’État d’Emmanuel Macron. De son arrivée sur le tarmac de la base militaire d’Andrews, jusqu’à son retour en France, en passant par les jardins de la Maison-Blanche, le dîner de gala avec Trump et ses discours au Congrès et aux étudiants.