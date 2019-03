Quotidien, première partie du 26 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 mars. On parle de la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon avec Yann Barthès, de la liste LREM pour les européennes avec Salhia Brakhlia, de la visite de Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour à Viktor Orban avec Lilia Hassaine, d’une folle rumeur qui a conduit à des lynchages en série avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’Apple TV+ avec Julien Bellver et on fait un tour du côté des JTs avec Étienne Carbonnier. On se souvient tous de ces images de la perquisition des locaux de la France Insoumise. De ce vigil, de marbre, face à un Jean-Luc Mélenchon rouge de colère. « La République, c’est moi ! » qu’il hurlait. Le patron de la FI l’assure : ce jour-là, il n’avait pas vu la caméra braquée à 50cm de son visage, sinon les choses se seraient passées autrement. On voudrait juste rappeler que : 1) c’est impossible qu’il n’ait pas vu cette caméra et 2) que c’est lui ainsi que le reste du personnel de la France insoumise qui a demandé à Quotidien de filmer la scène. C’est fait : LREM vient de dévoiler sa liste pour les élections européennes de mai prochain. En tête de liste, sans surprise, l’actuelle ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. En seconde position, l’ancien directeur de la WWF France, Pascal Canfin. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. En pleine tourmente européenne, Viktor Orban peut compter sur ses amis Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour. Le chef du gouvernement hongrois, dont le parti Fidesz vient d’être exclu du rassemblement de parti européen du PPE, s’est offert la présence de l’ancien président français et du polémiste lors d’une grande réunion à Budapest ce week-end. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Tout est parti d’une rumeur : un gang de Roms kidnapperait des jeunes filles à l’aide d’une camionnette blanche. La rumeur, partie et diffusée sur les réseaux sociaux, a créé un sentiment de panique en Île-de-France. Sentiment qui s’est ensuite rapidement transformé en chasse à l’homme, puis en débordements. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Avec son Apple TV+, la firme à la pomme espère supplanter le succès du géant Netflix. La plateforme de vidéos en ligne, lancée en grande pompe lundi 25 mars, peut-elle vraiment faire de l’ombre au leader du marché ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé 4 mariages pour une lune de miel, l'émission qui sent bon l'amour, le romantisme... et qui se termine dans l'octogone.