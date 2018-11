Quotidien, première partie du 26 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 novembre. On parle de la manif contre les violences sexistes et sexuelles avec Yann Barthès, de la manif des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine et Julien Bellver, du Sénat avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de l’Eurovision Junior avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Samedi 24 novembre, les gilets jaunes s’étaient donné rendez-vous à Paris pour manifester. Pour son Moment de vérité, Salhia Brakhlia a suivi ces manifestants sur les Champs-Elysées pour connaître leur profil, leurs intentions et leurs revendications. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, de nombreuses fake news tournent sur les réseaux sociaux, partagées en masse par des sympathisants ou des organisateurs, mais les gilets jaunes ne sont pas les seuls à avoir propagé des fake news. Christophe Castaner aussi, en voulant faire croire qu’il n’y avait pas eu de manifestation sur les Champs Elysées depuis 1934. On en parle avec Lilia Hassaine pour son Zoom. Samedi à Paris, il n’était pas question que des gilets jaunes. Une autre foule, violette cette fois, a battu le pavé. Cette foule, c’était des femmes, des hommes aussi, des enfants, manifestant ensemble contre les violences sexistes et sexuelles. Et le sujet a inspiré d’excellents slogans. De grosses tensions ont éclaté par endroit entre gilets jaunes et journalistes ce samedi 24 novembre. A Toulouse, des équipes de CNEWS et BFMTV ont échappé de peu au lynchage, tandis qu’à Paris, une équipe a été chassée des Champs-Elysées. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Etienne Carbonnier aime bien 1) les marathons et 2) les compétitions un peu cheloues. Du coup, il a adoré voir les 24h de la Belote qui se déroulaient au Grand Bornand. Il débriefe dans son Lundi Transpi.