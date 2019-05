Quotidien, première partie du 27 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 27 mai. On ouvre un grand volet spécial résultats des élections européennes : on part à la soirée du Rassemblement national avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine fait un point sur les résultats à travers l’Europe, Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé la soirée avec les Républicains, Julien Bellver analyse le clash Daniel Cohn Bendit vs Gilbert Collard et Etienne Carbonnier fait un point spécial finale de Koh Lanta. Le Rassemblement national l’a emporté face à la LREM aux européennes. Le parti de Marine Le Pen décroche 23,3% des voix, contre 22,4% pour le parti de la majorité. Jordan Bardella, tête de liste du RN, devient le plus jeune député à rentrer au parlement européen. Quotidien a assisté à la soirée post-électorale du RN. Les élections européennes ont dessiné une Europe à double facette : partout, ou presque, les partis populistes ont pris de l’importance, obtenant plus de sièges qu’à l’accoutumée. Mais partout, aussi, c’est l’écologie qui a triomphé, raflant là aussi un nombre de sièges record. Lilia Hassaine décrypte les résultats pays par pays. Grosse désillusion pour les Républicains aux européennes : le parti de droite, qui espérait, au minimum, rafler la troisième place derrière le duo de tête RN-LREM a finalement été relégué à la quatrième position par Europe Ecologie les Verts. Le parti écolo a créé la surprise en s’imposant à la troisième place des votes (13,5%), tandis que les LR enregistrent leur plus faible score aux européennes (8,5%). Azzeddine Ahmed-Chaouch était au QG de Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy au moment de l’annonce des résultats. Dimanche soir, TF1 accueillait sur son plateau le gentleman Collard et Daniel Cohn Bendit. Entre les deux hommes, il n’a pas fallu plus de quelques minutes pour que le ton monte furieusement, jusqu’à obliger les journalistes Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau à jouer les maîtres d’école. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est lundi et comme tous les lundis, Etienne Carbonnier nous fait un point Koh-Lanta dans son Canap.