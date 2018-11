Quotidien, première partie du 27 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 27 novembre. On parle du discours d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, de Bernardo Bertolucci avec Lilia Hassaine, de préservatifs avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Sophia Chikirou avec Julien Bellver et de Chasse & Pêche avec Étienne Carbonnier. Si les gilets jaunes ont été fortement mobilisés en métropole, ce n’est rien comparé à la situation qui se déroule actuellement à la Réunion. Depuis 10 jours, des affrontements violents éclatent entre manifestants et forces de l’ordre. En soutien à l’île, le député FI de la Réunion, Jean-Hugues Rathenon, a brandi un gilet jaune en pleine Assemblée nationale. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci est décédé ce lundi, à l’âge de 77 ans. Si les hommages à la carrière et aux films du réalisateur ont été nombreux, ils ont été entachés par le souvenir d’une réalité admise très tard par Bernardo Bertolucci : celle du viol de son actrice, Maria Schneider, dans une scène du « Dernier tango à Paris ». On en parle avec Lilia Hassaine pour son Zoom. Deux semaines après la première mobilisation des gilets jaunes, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin, depuis l’Elysée. Et il tenait absolument à ce que son discours rentre dans les esprits, du coup il a répété et répété et répété ses phrases. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn en a fait l’annonce ce mardi matin : les préservatifs seront bientôt remboursés par la sécurité sociale. La décision, validée par la Haute Autorité de santé, doit permettre l’accès à tous aux préservatifs et, ainsi, réduire le taux de transmission du VIH. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. L’ancienne directrice du Média, l’organe de presse proche des Insoumis, Sophia Chikirou, a provoqué une vive polémique. Elle y expliquait notamment ne pas réussir à « compatir sincèrement » pour les journalistes agressés ces dernières semaines. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Ce mardi, Etienne Carbonnier a voulu changer de paysage : du coup, il a passé la journée sur la chaîne Chasse & Pêche. Il y a trouvé un duo de sacrés déconneurs : Billy et Cyril. On en parle dans son Mardi Canap.