Quotidien, première partie du 28 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 janvier. On parle du nouveau mot des En Marche avec Yann Barthès, de la manif des Foulards Rouges avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, de Marc Dutroux avec Lilia Hassaine, de la limitation à 80km/h avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de la finale de Destination Eurovision avec Étienne Carbonnier. Dimanche 27 janvier, c’était au tour des « Foulards rouges » de manifester dans les rues de Paris et partout en France. Eux-mêmes décrits comme soutien d’Emmanuel Macron et opposants aux gilets jaunes, ils ont été un peu plus de 1000 à défiler dans les rues de la capitale. Salhia Brakhlia était dans leur cortège pour son Moment de vérité. Marc Dutroux a été condamné à la prison à perpétuité pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre de plusieurs fillettes et jeunes femmes. Pourtant, une vidéo publiée sur le site belge Sudpresse le montre dans la cour de sa prison, s’amusant à glisser sur le verglas, entraîné par ses codétenus. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Voulue par Edouard Philippe, critiquée en privé par Emmanuel Macron, la réforme des 80km/h cristalliserait les tensions entre le chef de l’État et le chef du gouvernement. Ce lundi, Edouard Philippe était à Coubert, en Seine-et-Marne pour présenter les bons chiffres de la sécurité routière. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était pour son Chaouch Express. Qui est l’homme se présentant comme un « foulard rouge » qui a appelé à une répression violente des gilets jaunes, prenant pour exemple celle du Venezuela qui a fait 22 morts parmi les manifestants ? Interrogé par la chaîne Russia Today, cet « organisateur » de la marche des foulards rouges, comme il se décrit lui-même, n’est en réalité qu’un troll très bien organisé du forum 18-25 sur Jeuxvideos.com. On en parle avec Julien Bellver pour son 20h Médias. Samedi, dans son Canap, Étienne Cardbonnier a suivi la finale de Destination Eurovision et le sacre de Bilal Hassani. Le tout sponsorisé par l’amicale de la santé et de l’hygiène bucco-dentaire.