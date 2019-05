Quotidien, première partie du 28 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 mai. On parle de la défaite des Républicains aux européennes avec Salhia Brakhlia, mais aussi de celle de la France insoumise avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Lilia Hassaine nous parle du recadrage de Christophe Castaner, Julien Bellver du succès inattendu du Parti animaliste et Étienne Carbonnier nous emmène dans l’émission la plus anxiogène du PAF. Après la défaite cuisante des Républicains aux élections européennes, le parti peut-il encore garder Laurent Wauquiez à sa tête ? Depuis l’annonce des résultats dimanche, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer la démission du patron du parti. Salhia Brakhlia a été interrogé les Républicains à la sortie de leur bureau politique pour son Moment de vérité. Ce n’est pas parce qu’on est ministre de l’Intérieur qu’on peut dire ce qu’on veut, quand on veut. Christophe Castaner l’a appris à ses dépens après l’explosion d’un colis piégé à Lyon la semaine dernière. Rappelé à l’ordre par le Procureur de la République en personne, le ministre n’était toutefois pas le seul à être réprimandé pour être trop bavard : le maire de Lyon, Gérard Collomb, a lui aussi été rappelé à l’ordre. Lui qui était autrefois… ministre de l’Intérieur lui-même. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Tout comme les Républicains, la France Insoumise a subi une lourde défaite aux européennes. Avec 6.3% des votes, le parti de Jean-Luc Mélenchon n’est pas parvenu à s’imposer dans le paysage politique. Depuis 24h, le patron de la FI est largement critiqué, jusque dans son propre camp. Sa défaite aux européennes pourrait-elle propulser Jean-Luc Mélenchon vers sa chute ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. C’est un parti dont on entendait peu parler et qui a pourtant su convaincre les électeurs. Ce dimanche, le parti animaliste a réuni 2% des voix. Insuffisant pour se faire une place au parlement, ce score a toutefois propulsé le petit parti en tête des médias. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé LE programme d’action de TMC : 90’ Enquêtes, en immersion avec les gendarmes. Et il a trouvé plusieurs pépites.