Quotidien, première partie du 28 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 mars. On parle de la guerre entre Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi pour la mairie de Paris avec Salhia Brakhlia, de la fin du changement d’heure avec Lilia Hassaine, de Nicolas Dupont-Aignan avec Yann Barthès, des Galeries Lafayette avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’affaire Christian Quesada avec Julien Bellver et des petits Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Tensions au sein de la majorité : l’actuel porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et le secrétaire d’État en charge du numérique Mounir Mahjoubi partage la même ambition, celle de devenir le prochain maire de Paris. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. L’Europe a tranché : on abandonne le changement d’heure été-hiver. Le responsable de cette mesure, c’était Valérie Giscard d’Estaing, et ça n’a pas toujours plu à tout le monde. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La flèche Nicolas Dupont-Aignan était sur Europe 1 et il avait super envie de citer Gandhi – ou Candy, on n’est plus trop sûrs. Sauf qu’en fait, il a cité… une absurdité pêchée sur internet. Le grand magasin de luxe de Paris s’offre une nouvelle vitrine, et pas des moindres : les Champs-Elysées. Les Galeries Lafayette s’installent sur la plus belle avenue du monde, à quelques jours à peine de l’Acte XX des gilets jaunes. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. La nouvelle est tombée mercredi soir : Christian Quesada, le grand « maître » du jeu télévisé les « 12 coups de midi » sur TF1 a été placé en détention pour possession d’images pédopornographiques. L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux, le candidat ayant bâti une sérieuse notoriété après ses 193 victoires consécutives sur TF1. Il a reconnu les faits face aux enquêteurs. Le Parisien révèle ce jeudi qu’il n’en est pas à sa première condamnation par la justice. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. On est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce qu’il se passe chez les Foufous de l’Assemblée.