Quotidien, première partie du 28 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 novembre. On parle d’art roumain avec Yann Barthès, du prix du carburant avec Salhia Brakhlia, des migrants honduriens avec Lilia Hassaine, du sulfureux bar à la gloire de Pablo Escobar avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Nicolas Canteloup avec Julien Bellver et de Robert Marchand avec Étienne Carbonnier. Ple prix du carburant est le point de départ de la mobilisation des gilets jaunes, Salhia Brakhlia a voulu savoir si les députés connaissent, eux, le prix à la pompe. C’est son Moment de vérité. La caravane de migrants venant du Honduras est arrivée à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis… où elle a été accueillie par des militaires et des canettes de gaz lacrymogènes. Une image, une photographie prise à la frontière et mise en Une du Washington Post a choqué les Américains, et l’Europe. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Emmanuel et Brigitte Macron accueillaient le couple présidentiel roumain en début de semaine. Ensemble, ils ont été admirer l’art roumain, mis à l’honneur au centre Pompidou. Paris, VIIIe arrondissement. Là où se tenait « Le Baron » se dresse désormais « Le Medellin », un club/bar de luxe… à la gloire du narcotrafiquant Pablo Escobar. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch a poussé la porte de ce nouvel établissement sulfureux qui ne fait pas vraiment l’unanimité. Pour son Canap, Etienne Carbonnier a regardé les JTs et on n’y parlait pas que de gilets jaunes. Robert Marchand, légendaire cycliste centenaire a couru 20 bornes pour son anniversaire – le 107ème. Et s’il devenait président ? On a tout prévu pour lui, juste au cas où.