Quotidien, première partie du 29 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 29 avril. On parle des provocations de Christophe Castaner auprès des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, de la baffe de Neymar à un supporter rennais avec Lilia Hassaine, de l’enquête de Nicolas Dupont-Aignan sur Notre-Dame de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du débat de Valeurs actuelles avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Les annonces d’Emmanuel Macron n’y auront rien changé : les gilets jaunes ont une fois de plus défilé à travers toute la France ce samedi pour leur Acte XXIV. Pour beaucoup d’entre eux, les annonces du président ne suffisent pas, mais il existe un autre problème : les petites phrases provocatrices de Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Que s’est-il passé samedi soir après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Rennes au Stade de France ? À la fin du match, les joueurs du PSG défilent devant les tribunes lorsque Neymar assène subitement une gifle à un supporter rennais. Quelques instants plus tôt, l’homme s’était filmé en train d’insulter copieusement les joueurs parisiens. Il affirme aujourd’hui avoir été profondément choqué par le geste de Neymar, qui a présenté des excuses publiques. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Donald Trump a signé un texte visant à annuler l’accord de « moralisation » autour des ventes d’armes pourtant signé en 2003 par… l’ONU. Et apparemment, c’était indispensable pour lui de mimer, encore, l’attentat du Bataclan. On en parle avec Yann Barthes. Il a été l’un des premiers hommes politiques à mettre en avant les théories du complot pour expliquer l’incendie de Notre-Dame. Incendie volontaire ? Attaque terroriste ? Nicolas Dupont-Aignan veut la vérité sur les causes du feu qui a ravagé la cathédrale. Quitte à en faire un peu trop… On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Jeudi 25 avril, le magazine Valeurs Actuelles donnait une soirée-débat sur le terme de l’Europe. Parmi les intervenants invités à s’exprimer, Eric Zemmour, Michel Houellebecq, Philippe de Villiers ou encore le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Une programmation 100% masculine qu’a voulu dénoncer le collectif féministe « La Barbe » en intervenant sur scène, sans violence. Si les militantes de « La Barbe » sont rarement reçues avec des applaudissements, elles ont été évacuées avec une rare violence lors de la soirée-débat de Valeurs Actuelles. Qui a depuis bien du mal à justifier un tel usage de la violence. Aujourd’hui dans son Canap, ce n’est pas une mais deux émissions de Koh-Lanta que doit débriefer Étienne Carbonnier. Baston, rivalité, grosse faim et grande classe, tout y est.