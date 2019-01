Quotidien, première partie du 29 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 29 janvier. On parle du nouveau chouchou des Républicains avec Salhia Brakhlia, de Gad Elmaleh avec Lilia Hassaine, de la blessure de Neymar et de l’Amour est dans le pré avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Bilal Hassani avec Julien Bellver. François-Xavier Bellamy pourrait être l’une des têtes de liste des Républicains aux prochaines élections européennes. Adjoint au maire de Versailles, conservateur et catholique, jeune trentenaire, il est le favori de Laurent Wauquiez. Salhia Brakhlia l’a rencontré pour son Moment de vérité. Nouveau coup dur pour Gad Elmaleh : la chaîne Youtube CopyComic, spécialisée du genre, a épinglé l’humoriste français pour plagiat. En 2017 déjà, CopyComic avait pointé d’étranges similitudes entre les sketchs de Gad Elmaleh et ceux de Jerry Seinfeld. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Mauvaise nouvelle pour les supporters du PSG : Neymar, blessé lors du match contre Strasbourg, sera absent au moins deux mois des terrains. Trop tard pour affronter Manchester United en ligue des Champions, match aller ou match retour. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Depuis sa participation au concours de l’Eurovision, le jeune Bilal Hassani subit un déferlement de haine et d’homophobie sur les réseaux sociaux. Sa victoire, samedi soir, pour représenter la France lors du concours de chant ont décuplé ces insultes. Au point que le chanteur a décidé de porter plainte, accompagné par l’association SOS Homophobie et ses 43 avocats. On en parle avec Julien Bellver pour son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est un Canap un peu spécial puisqu’il est présenté par Azzeddine Ahmed-Chaouch. Pour son premier Canap, Azzeddine a regardé les premiers portraits des futurs agriculteurs de l’Amour est dans le Pré.