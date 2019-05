Quotidien, première partie du 29 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 29 mai. On parle l’ouverture du procès de Sandra Muller avec Salhia Brakhlia, de l’Instagram de Laeticia Hallyday avec Lilia Hassaine, de la Coupe du monde féminine de football avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des Youtubeurs allemands avec Julien Bellver et de 10 couples parfaits avec Étienne Carbonnier. Sandra Muller, qui a lancé le #Balancetonporc comparaît depuis ce mercredi au Tribunal de Paris pour diffamation. La journaliste est accusée par son ancien employeur, qu’elle a dénoncé pour agressions sexuelles sur Twitter. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le testament rédigé par Johnny Hallyday doit-il être exécuté selon le droit américain, pays dans lequel il l’a rédigé et dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie, ou selon le droit français, pays dans lequel le Taulier a aussi passé une partie de sa vie ? Pour trancher, les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont trouvé un argument massue : le compte Instagram de Laeticia Hallyday, très prolifique avant le décès de son mari. Et ils y ont pointé toutes les fois où le couple était présent en France. Dans 9 jours, les Bleues donneront le coup d’envoi de la coupe du monde féminine de football. Les joueuses françaises seront à domicile pour espérer rejoindre les hommes sur le toit du monde. Quelles seront les équipes les plus coriaces ? Jusqu’où peuvent aller les Françaises ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Après les ingérences russes, les Allemands ont-ils réussi à manipuler les élections européennes ? Depuis quelques jours, l’Allemagne a entamé un bras de fer contre plusieurs de ses Youtubeurs, qu’elle soupçonne d’avoir influencé les votes. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission de télé-réalité « 10 couples parfaits ». Et il en a eu pour son argent.