Quotidien, première partie du 29 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 29 mars. On rend hommage à Agnès Varda, disparue ce 29 mars, on parle également du couple accusé de vol au Fouquet’s avec Salhia Brakhlia, des origines de la rumeur à la camionnette blanche avec Lilia Hassaine, du débat de Macron avec des enfants avec Yann Barthès, de la pollution dans les écoles avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du coup de gueule de Marlène Schiappa contre Envoyé Spécial avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. La cinéaste Agnès Varda s’est éteinte ce 29 mars à l’âge de 90 ans. Légende du cinéma français, admirée à l’internationale, femme de caractère et de convictions, Agnès Varda a marqué des générations de spectateurs. Elle est venue à plusieurs reprises dans l’émission, Quotidien lui rend hommage. Le 16 mars dernier, le restaurant du Fouquet’s sur les Champs-Elysées a été saccagé et partiellement incendié en marge des manifestations des gilets jaunes. Un couple a été arrêté après avoir volé des fourchettes et un tabouret pendant les pillages. Ils témoignent dans le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. L’information a fait le tour des médias cette semaine : une rumeur, lancée sur les réseaux sociaux et accusant des membres de la communauté Rom de kidnapper des fillettes à bord d’une camionnette blanche. D’où vient cette rumeur ? Comment a-t-elle pris de telles proportions ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Jeudi, le président de la République est allé débattre avec des écoliers à Beaupréau-en-Mauges, près de Nantes. Et comme on ne peut pas attendre des enfants la même rigueur que celle qu’on demande à des adultes, ça a forcément donné lieu à des instants trop mignons, et trop drôles. Yann Barthes fait le tour des trois moments qu’il ne fallait pas rater. L’association RESPIRE publie ce vendredi 29 mars une étude alarmante sur la quantité de pollution dans les écoles situées en région parisienne. Sur 12 500 établissements testés, 682 dépassent le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Marlène Schiappa a chargé les émissions de reportages « Cash Investigation » et « Envoyé spécial ». Pour la Secrétaire d’État en charge de l’égalité femme-homme, les émissions de France Télévisions montrent trop de « politiciens corrompus » et pas assez de côtés positifs. Sauf que, à y regarder de près, ni Cash Investigation, ni Envoyé Spécial n’ont consacré leurs derniers numéros aux personnalités politiques. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bon conseil.