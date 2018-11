Quotidien, première partie du 29 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 29 novembre. On parle de la loi anti-fessée avec Salhia Brakhlia, des célébrités qui soutiennent les gilets jaunes avec Lilia Hassaine, de l’organisation des gilets jaunes avec Yann Barthès, de l’antisémitisme en Europe avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du rapport entre les gilets jaunes et la presse avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Faut-il interdire aux parents de donner une fessée à leurs enfants ? Et par extension, une gifle, une tape, ou tout autre acte violent ? Une proposition dans ce sens doit être votée à l’Assemblée nationale ce jeudi, mais elle fait débat. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son « Moment de vérité ». Ce n’est pas parce que le mouvement des gilets jaunes se revendique du « peuple », de la « base » que les célébrités ne peuvent pas vouloir y prendre part. Ainsi, depuis plusieurs jours, plusieurs personnalités du monde culturel se sont prononcées en faveur des gilets jaunes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. L’Europe est-elle de plus en plus antisémite ? Une enquête de la chaîne américaine CNN pointe une augmentation des actes antisémites partout en Europe. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour son Chaouch Express. Deux représentants des Gilets jaunes ont été reçus par François de Rugy dans son ministère. Si aucun média n’était convié, l’entretien a été intégralement filmé en caméra cachée. Comme tous les jeudis pour son Canap, Étienne Carbonnier est allé jeter un œil du côté de l’hémicycle. On se répète, mais on n’est jamais déçus par les foufous de l’Assemblée.