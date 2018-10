Quotidien, première partie du 29 octobre 2018

Quotidien revient de vacances ! Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie du 29 octobre. On parle du dérapage d’un sénateur du Rassemblement national et du supplice du parapluie de Trump avec Yann Barthès, on revient sur le coup d’éclat d’un député européen avec Pierre Moscovici et Salhia Brakhlia, sur la candidature d’Abdelaziz Bouteflika avec Lilia Hassaine, du match OM-PSG avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de deux personnalités de la télévision américaine qui disparaissent avec Julien Bellver et de Capital spécial Tacos avec Etienne Carbonnier. Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne a refusé le budget prévisionnel d’un pays. Ce pays, c’est l’Italie. Au Parlement européen, le députée européen italien de la Ligue – le parti nationaliste de Matteo Salvini – a voulu dire à Pierre Moscovici tout le bien qu’il pensait de cette décision. Pour son Moment de Vérité, Salhia Brakhlia est allée à la rencontre du commissaire européen. Abdelaziz Bouteflika, président de l’Algérie depuis 1999, serait candidat à sa réélection en 2019. A 81 ans et après un AVC en 2013, le président ne s’est plus jamais exprimé en public. A sa place, pas de Premier ministre ou de second, mais son portrait fait office de présence présidentielle. Lilia Hassaine décrypte pour son Zoom. Lors d’un déplacement, le président américain Donald Trump a rejoint son avion sous un parapluie – normal, puisqu’il pleuvait. Sauf qu’une fois arrivé en haut de la passerelle, il réalise que le parapluie est TROP GRAND pour passer par la porte de l’appareil. Là où le monde entier aurait fermé le parapluie, Donald Trump, lui, l’a laissé sur le pas de la porte. L’Olympique de Marseille affrontait le Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1. Une rencontre sur les terres marseillaises que les Parisiens auront pourtant remportée sans grande difficulté. Azzeddine Ahmed-Chaouch était au Vélodrome de Marseille pour assister à la rencontre. Et ses questions n’ont pas fait plaisir à tout le monde… C’est le Chaouch Express. Ils sont tous deux des personnages emblématiques de la télévision américaine, chacun à leur façon. L’un est un personnage iconique de la série Les Simpsons, l’autre est une célèbre présentatrice de NBC. Le premier va disparaître du programme avec des accusations de racisme à son égard dans le show, la seconde s’est vue signifier son renvoi après avoir défendu le « blackface », cette pratique jugée raciste qui consiste à se maquiller le visage en noir lorsqu’on est blanc. Julien Bellver décrypte dans son 20h Médias. Et enfin, pour son Lundi Canap, Etienne Carbonnier a regardé Capital spécial Tacos et Burger sur M6. Et il a reconnu quelqu’un qui connait bien pendant l’émission.