Quotidien, première partie du 3 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 3 avril. Au programme : Emmanuel Macron en week-end au Touquet a laissé entendre qu’il ne lâcherait rien face aux grévistes. Comme invitée ce mardi, la journaliste Marie Drucker, accompagnée de trois des enfants qui ont témoigné dans son nouveau reportage, « Le courage de grandir » C’est le premier véritable test pour Emmanuel Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe : le mouvement de grève initié par la SNCF a débuté ce mardi, avec de nombreuses difficultés dans les transports. Qui de l’exécutif, du président ou des grévistes lâchera le premier ? En week-end au Touquet, Emmanuel Macron a laissé entendre qu’il ne lâcherait rien face aux grévistes. Après un reportage sur les femmes en prison, Marie Drucker revient avec un nouveau numéro du magazine « Infrarouge ». Cette fois, la journaliste s’est intéressée aux enfants surdoués, qu’on appelle aujourd’hui « précoces ». Pendant un an, Marie Drucker a suivi plusieurs d’entre eux, dans leur établissement scolaire. Entre fausses croyances et clichés, la journaliste a souhaité livrer une vision forte et positive de ces jeunes élèves en leur laissant, à eux, la pleine parole. Sur le plateau de Quotidien, Marie Drucker est venue accompagnée de Joséphine, Alice et Héloïse, qui est elle-même venu solliciter la journaliste pour livrer sa version de ce que c’est d’être un enfant « précoce ». En une saison, « Quotidien » est devenu LE rendez-vous d’info incontournable qui accueille les plus grandes stars et les personnalités qui font la Une ! Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction… La chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver.Témoignages exclusifs et invités exceptionnels, humour et impertinence… « Quotidien » de Yann Barthès est le grand journal télévisé de la nouvelle génération !