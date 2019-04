Quotidien, première partie du 3 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 03 avril. On parle de Julia, femme transgenre agressée à Paris, avec Salhia Brakhlia, de Lori Lightfoot avec Lilia Hassaine, du clip de campagne tout pété de Florian Philippot avec Yann Barthes, de la liesse populaire en Algérie avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du Brexit avec Julien Bellver et de Beauty Match avec Étienne Carbonnier. Dimanche 31 mars, Julia, femme transgenre, passait par la place de la République alors que se tenait une manifestation contre le maintien au pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, lorsqu’elle a été prise à parti par plusieurs hommes. Elle s’est exprimée au micro de Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Ce 2 avril, Lori Lightfoot est entrée dans l’histoire : à 56 ans, elle est devenue la première femme noire et ouvertement lesbienne à être élue maire de Chicago, la troisième plus grande ville des États-Unis. Lilia Hassaine dresse son portrait dans son Zoom. Lbase de la base du professionnalisme pour faire un clip de campagne, c’est de ne PAS voler des images qu’on pourra très facilement identifier (et, de façon générale, ne pas voler d’images tout court). Devinez qui n’a pas du tout, mais alors pas du tout, été pro sur son clip de campagne pour les élections européennes ? Bingo, c’est Florian Philippot. La mobilisation de la rue a parlé : le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions avant le 28 avril. Grâce à nos journalistes sur place, on a pu prendre le pouls de la liesse populaire dans les rues d’Alger. Une liesse qui appelle désormais à un changement rapide et radical. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Après un énième rebondissement, le Brexit semble plus compliqué que jamais. Les médias qui couvrent le Brexit paient les pots cassés de ses nombreux rebondissements. Dans une ambiance toujours plus tendue entre pro et anti-Brexit, la presse britannique est au bout du rouleau. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé « Beauty Match », l’émission de relooking sur TFX. Et il a a-do-ré les influenceuses qui influencent grave en parlant avec des hashtags