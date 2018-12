Quotidien, première partie du 3 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 03 décembre. On fait un gros débrief sur les manifestations des gilets jaunes ce week-end, des affrontements sur les Champs-Elysées aux condamnations judiciaires en passant par la couverture médiatique du mouvement. Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver décryptent le week-end. Quant à Etienne Carbonnier, il s’intéresse à un sujet beaucoup plus léger : le fabuleux Noël de Valérie Damidot. Samedi, des casseurs s’en sont pris à l’Arc de Triomphe, en plein cœur de Paris. Destruction de statues, de maquettes, dégradation des murs et sols et aussi… pillage de la boutique souvenir. Lilia Hassaine revient sur ces dégradations dans son Zoom, tandis que Yann Barthès décrypte une image WTF prise au moment du pillage. Samedi, les gilets jaunes s’étaient donné rendez-vous à Paris, et sur les Champs-Elysées, pour une nouvelle journée de mobilisation. La réunion a vite dégénéré, de violents affrontements opposants casseurs et forces de l’ordre ayant éclatés très tôt dans la matinée. Salhia Brakhlia était sur place, elle raconte. 412 personnes ont été interpellées en marge des manifestations des gilets jaunes, à Paris, samedi 1er décembre. 378 d’entre elles ont été placées en garde à vue. 139 personnes passaient en comparution immédiate ce lundi. Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe le volet judiciaire des gilets jaunes dans son Chaouch Express. Plus que 21 dodos avant Noël ! Si les foyers français commencent tout juste à décorer leur sapin, il y en a qui sont sur le pied de guerre depuis des semaines déjà : les participants à l’émission « Mon plus beau Noël », sur TF1. On en parle avec Etienne Carbonnier dans son Lundi Canap.