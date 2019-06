Quotidien, première partie du 3 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 mai. On parle de la fuite des Républicains chez les En Marche après leur défaite aux européennes avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit le journaliste François Bougon pour son livre « La Chine sous contrôle » et le casting du film « Yves » Philippe Katerine, Doria Tillier et William Lebghil. Après leur déconfiture aux élections européennes, les Républicains traversent une crise majeure. Leur faible score ne leur a pas permis de s’imposer comme une force politique d’importance dans le pays. Fragilisé, poussé à la démission, Laurent Wauquiez a finalement quitté son poste de chef du parti ce week-end, une semaine après l’annonce des résultats. Au sein des Républicains, ils sont de plus en plus nombreux à partir pour rejoindre le parti de la majorité, La République en marche. François Bougon est journaliste. Après avoir passé 15 ans à l’Agence France Presse, il rejoint le Monde en qualité de chef adjoint du service international. Spécialiste de la Chine, il a écrit un ouvrage « Dans la tête de Xi Jinping », traduit en anglais. Cette année, à l’occasion du 30ème anniversaire du massacre de Tiananmen, il publie « La Chine sous contrôle ». François Bougon est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Jérem (William Lebdghil) est un jeune musicien un peu paumé, pas franchement parti pour la gloire. Lorsqu’il s’installe dans la maison de sa grand-mère pour tenter de composer son premier disque, So (Doria Tillier) lui propose de tester, en exclusivité, Yves, un… réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie. Comédie fantasque, déjantée, « Yves » promet de faire parler de lui. William Lebghil, Philippe Katerine et Doria Tillier sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous débriefe le match amical France-Bolivie et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’a pas compris sur l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday.