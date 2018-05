Quotidien, première partie du 3 mai 2018

Emmanuel Macron est-il un excellent négociateur ou a-t-il bénéficié de nombreux traitements de faveurs au cours de sa campagne électorale ? C’est la question que pose la journaliste Laura Mottet du Monde. Elle a épluché les factures des comptes de campagne de l’actuel président et a constaté de nombreuses ristournes accordées au candidat Macron. Au total, elle a comptabilisé quelques 200 000€ d’économies sur des prestations telles que l’organisation de ses meetings, leur enregistrement audiovisuel ou encore de démarchage téléphonique. Des largesses qui n’ont pas été accordées au même titre aux autres candidats. GL Events, MVision, Jaulin, Eurydice, … Toutes ces sociétés ont accordés leurs faveurs à Emmanuel Macron, accordant des ristournes jusqu’à 70 000€ sur leurs prestations. Certaines d’entre elles, ou leurs employés, se sont vus offrir par la suite des récompenses au plus près du chef de l’État. Ainsi, la société GL Events a pu organiser le grand dîner des chefs français à l’Élysée tandis qu’Arnaud Jolens, ancien directeur de la société Eurydice spécialisée dans l’audiovisuel, est aujourd’hui « directeur du pôle image et événements » de l’Élysée, comme le révèle l’Obs. Après le scandale Facebook et Cambridge Analytica, de nombreux utilisateurs ont souhaité connaître quelles informations le réseau social conservait sur eux. Conversations, photos, publicités regardées, … De quoi donner le tournis. Le journaliste Boris Manenti, de l’Obs, a lui aussi fait cette recherche, en incluant Snapchat, Netflix, Twitter ou encore Uber à ses recherches. Il en a tiré un dossier de plus de 60 gigas – juste pour Facebook – et démêlé les différences de traitement des données entre les réseaux sociaux. Boris Manenti est sur le plateau de Quotidien pour en parler.