Quotidien, première partie du 3 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 3 mai. On parle de la crise au PSG avec Salhia Brakhlia, du tourisme de masse à Venise avec Lilia Hassaine, de la visite d’Agnès Buzyn à la Pitié-Salpêtrière avec Yann Barthes, de la campagne électorale de Yannick Jadot avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’emballement médiatique autour du 1er mai avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Le PSG avait rarement connu si mauvaise saison. Le club parisien a beau compter dans ses rangs plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux, leurs performances cette année ont été très en dessous des attentes des supporters. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Venise est l’une des villes les plus prisées par les touristes. Problème : cet afflux de visiteurs dégrade la qualité de vie des habitants, mais également le patrimoine de la ville. Pour essayer de juguler la masse de touristes qui se presse sur ses canaux, Venise a décidé d’instaurer une taxe, entre 3 et 10€, pour avoir le droit de pénétrer dans son centre-ville. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Après des gilets jaunes, après les CRS, après la presse, c’était au tour de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn de se rendre au service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, prétendument attaqué par les gilets jaunes le 1er mai. Et ça avait quelque chose d’assez dérangeant. Le 26 mai prochain, les électeurs français seront appelés à élire leurs représentants au Parlement européen. Parmi les candidats les plus plébiscités figure Yannick Jadot, tête de liste du parti Europe—Écologie-Les Verts. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré pour son Chaouch Express. Mercredi 1er mai, alors que les chaînes d’info suivent les traditionnelles manifestations, Christophe Castaner fait état d’une « attaque » de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière par des manifestants. Pourtant, dès jeudi matin, les déclarations du personnel soignant, présent aux moments des faits présumés, font exploser les affirmations de Christophe Castaner. On parle de cet emballement médiatique avec Julien Bellver dans son Zoom. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils.