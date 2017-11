Quotidien, première partie du 3 novembre 2017

En une saison, « Quotidien » est devenu LE rendez-vous d’info incontournable qui accueille les plus grandes stars et les personnalités qui font la Une ! Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction… La chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver.Témoignages exclusifs et invités exceptionnels, humour et impertinence… « Quotidien » de Yann Barthès est le grand journal télévisé de la nouvelle génération !