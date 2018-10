Quotidien, première partie du 3 octobre 2018

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 3 octobre. On parle de lé démission de Gérard Collomb avec Yann Barthès et Lilia Hassaine, de l’arrestation de Redoine Faïd avec Salhia Brakhlia, d’Edouard Philippe multitâches, des coulisses de la passation de pouvoir avec Julien Bellver. On enquête sur les possibles remplaçants à Gérard Collomb avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et des petits foufous de l’Assemblée nationale avec Étienne Carbonnier. Tôt ce mercredi matin, la police a arrêté Redoine Faïd, dans l’Oise. Le braqueur, évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne), a passé trois mois en cavale avant d’être rattrapé par les forces de l’ordre. Salhia Brakhlia revient sur son arrestation pour son Moment de vérité. Aujourd’hui, forcément, Lilia Hassaine zoom sur la démission de Gérard Collomb. Le ministre de l’Intérieur a mis les voiles ce mercredi matin, après une démission fracassante annoncée et renouvelée dans la presse Finalement, être Premier ministre n’est pas un job si prenant que ça. La preuve, Edouard Philippe avait tellement peur de s’ennuyer qu’il a décidé de prendre l’intérim de l’Intérieur après la démission de Gérard Collomb. Il est donc Premier ministre ET ministre de l’Intérieur, Premier ministre ET premier flic de France, chef du gouvernement ET chef de la police. Gérard Collomb a officiellement quitté ses fonctions de ministre de l’Intérieur ce mercredi matin, aux alentours de 9h30. Pour l’heure, il sera remplacé par Edouard Philippe qui va « assurer l’intérim » jusqu’à la nomination du prochain ministre. Azzeddined Ahmed-Chaouch a voulu enquêter pour connaître les potentiels candidats pour son Chaouch Express. Pour son 20h Médias, Julien Bellver nous raconte les coulisses de la passation de pouvoir entre Edouard Philippe et Gérard Collomb et Étienne Carbonnier nous parle des députés de l’Assemblée nationale dans son Mercredi Canap.