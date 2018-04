Quotidien, première partie du 30 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 30 avril. Au programme : Yann Barthès reçoit en plateau les journalistes politiques Antton Rouget et Maël Thierry pour parler d’Emmanuel Macron, de ses dépenses de campagne et des coulisses du soir du premier tour. Ils écrivent pour Le Parisien (Nathalie Schuck), Mediapart (Antton Rouget) ou pour l’Obs (Maël Thierry) et ils ont tous signé un papier sur le couple Macron. Le Parisien s’est intéressé aux dépenses personnelles du couple présidentiel (des croquettes de Nemo à leur taxe d’habitation), Mediapart questionnent les comptes de campagne d’Emmanuel Macron et l’Obs revient sur les coulisses de la fête à la Rotonde, au soir du premier tour de l’élection présidentielle. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. C’est le sujet de la grande enquête de Mediapart. GL Events, une société évenementielle a accordé des ristournes très importantes sur ses prestations en faveur d’Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. Pour se justifier, la société assure qu’il s’agit de ristournes habituelles sauf que, d’après les enquêteurs de Mediapart, Emmanuel Macron est le seul à avoir bénéficié de ses tarifs exceptionnels.