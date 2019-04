Quotidien, première partie du 30 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 30 avril. On parle du retour du chef de Daesh avec Salhia Brakhlia, des baleines-espions de l’armée russe avec Lilia Hassaine, de Céline Dion avec Yann Barthès, du scandale raciste qui éclabousse l’université de Metz avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des bourdes à répétition de Nathalie Loiseau avec Julien Bellver et d’Appels d’urgence avec Étienne Carbonnier. Abou Bakr al-Baghdadi est réapparu sur nos écrans. Annoncé mort à plusieurs reprises, le chef de Daesh n’avait pas montré signe de vie depuis cinq ans. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Des pêcheurs ont tourné des images troublantes à proximité des côtes norvégiennes. Des images sur lesquelles on peut voir un beluga, une baleine blanche, se comporter d’une étrange façon. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Sisi, il y en a bien un. Dans sa première pub comme égérie de Loréal, la chanteuse Céline Dion joue les stars dans le luxueux Plaza Athénée de Paris. Quel rapport avec la RDC ? Tout est dans le détail. C’est un scandale qui éclabousse l’université de Metz : des élèves ont créé un groupe sur Facebook pour pouvoir se moquer et insulter les élèves et les enseignants de couleur noir. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. La tête de liste LREM aux européennes mène-t-elle la campagne la plus chaotique du moment ? Nathalie Loiseau enchaîne les bourdes de communication depuis des semaines, au point de voir sa popularité descendre en flèche. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a plongé dans l'émission la plus angoissante de France : Appels d'urgence.