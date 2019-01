Quotidien, première partie du 30 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 30 janvier. On parle de l’adhésion de François-Xavier Bellamy à son propre parti avec Salhia Brakhlia, de limitation de vitesse avec Lilia Hassaine, de l’affaire MHD avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Donald Trump avec Julien Bellver et des gites de France avec Étienne Carbonnier. François-Xavier Bellamy est l’une des futures têtes de liste des Républicains pour les élections européennes. Problème : il n’aurait jamais pris sa carte au parti, ce que réfutent pourtant les ténors des Républicains. Salhia Brakhlia a enquêté. En Espagne, le gouvernement vient de décider l’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur route secondaire. Désormais, les conducteurs espagnols devront rouler à 90km/h au lieu des 100 km/h précedemment autorisés. Mais pourquoi On l’attendait, on l’avait prévu et elle n’est… jamais arrivée, la neige. Mais les médias avaient mis le paquet pour couvrir « la plus grosse chute de neige depuis 1946 ». Top 3 du parfait journaliste sous la neige, même quand y’a pas de neige. Le rappeur MHD est accusé d’être impliqué dans la mort d’un jeune homme de 23 ans. Les faits remontent au mois de juillet 2018, mais le rappeur a été interpellé le 15 janvier dernier, avant d’être mis en examen pour homicide volontaire. Fox News est LE média le plus pro-Trump du PAF américain. Ann Coulter, l'une des commentatrices de la chaîne, était sans doute la plus fervente supportrice du président... jusqu'à ce qu'il cède sur le shutdown. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l'émission de TF1 "4 mariages pour une lune de miel". Et il a fait le plein de grosse hypocrisie.