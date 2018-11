Quotidien, première partie du 30 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 30 novembre. On parle d’Emmanuel Macron en Argentine avec Yann Barthès, des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, des déco de Noël de Melania Trump avec Lilia Hassaine, d’espionnage avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de mode avec Marc Beauge. Les gilets jaunes rencontrent de plus en plus de soutien, de personnalités, mais aussi d’élus locaux. A Evreux, le maire Guy Lefrand leur a même donné des conseils pour… bloquer la ville. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Chaque année, c’est une tradition à la Maison Blanche : les First Lady s’occupent de la déco de Noël. Cette année, c’est donc Melania Trump qui a été chargée de s’occuper des décorations de Noël. Et son style n’a pas vraiment plu à tout le monde. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom. Selon les dernières informations, le fonctionnaire du Sénat accusé d’espionnage aurait tenté de mettre en relation des diplomates nord-coréens avec des experts français, susceptibles de leur transmettre des informations technologiques sensibles. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans le Chaouch Express. C’est sur Facebook que le mouvement des gilets jaunes a commencé et c’est via le réseau social qu’il s’organise et s’amplifie. Sur Facebook, plusieurs dizaines de pages dédiées aux gilets jaunes rassemblent plusieurs centaines de milliers d’internautes. On en parle avec Julien Bellver dans le 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bon conseils dans son Flash Mode.