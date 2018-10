Quotidien, première partie du 30 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 30 octobre. On parle de Macron en "itinérance" et au bout du rouleau avec Yann Barthès et Salhia Brakhlia, qu’un canular qui n’a pas fait rire Christophe Castaner avec Lilia Hassaine, des clips de campagne des midterms aux États-Unis avec Julien Bellver, du « Monde de Jamy » avec Etienne Carbonnier. Mais aussi du mois sans tabac avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Le président de la République est fatigué. Emmanuel Macron a décidé d’avancer le Conseil des ministres à ce mardi et de libérer son agenda pour le reste de la semaine de façon à se reposer. Du jamais vu. Salhia Brakhlia a enquêté pour son « Moment de vérité ». Ces derniers jours, de nombreux messages ont circulé sur les réseaux sociaux pour appeler à une nuit de violence le soir d’Halloween. Il s’agissait en fait d’un canular, qui n’a pas du tout fait rire le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Lilia Hassaine raconte pour son « Zoom ». On connaissait déjà cette forte tendance des LREM pour remplacer les mots du dictionnaire par des homonymes plus sympas, qui passent mieux, qui font moins peur. Désormais, ne dites plus que le président part en « déplacement », dites qu’il part en « itinérance », ça change tout. Yann Barthès nous explique pourquoi. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous parle du mois sans tabac initié par le gouvernement pour inciter les Français à arrêter de fumer. Aux États-Unis, qui dit élection dit clips de campagne choc, sans aucune limite. A quelques jours des élections de mi-mandat, les candidats ont mis le paquet pour convaincre les électeurs. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui, pour son Mardi Canap, Etienne Carbonnier a regardé la nouvelle émission de Jamy (le Jamy de « C’est pas sorcier »). Toujours diffusé sur France 3, le scientifique et animateur est reparti sur les routes.