Quotidien, première partie du 31 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 31 janvier. On parle du grand débat dans les banlieues avec Salhia Brakhlia, d’Eric Zemmour et Laurent Wauquiez qui parlent d’Histoire avec Lilia Hassaine, du projet de loi anti-casseurs avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des gilets jaunes avec Julien Bellver et on fait le point sur les Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé sont libres. Les deux journalistes avaient été arrêtés à Caracas, au Venezuela, alors qu’ils couvraient la crise dans le pays. Ils ont été libérés ce jeudi et sont actuellement dans l’avion qui les ramène à Paris. Le Grand débat a plutôt bien pris en France : 3000 événements ont été répertoriés en France, sans compter les débats spontanés, pas toujours rapportés. Mais les banlieues et les quartiers difficiles, eux, participent peu ou pas à ce grand débat national. À Villiers-le-Bel, la ville s’est organisée pour donner la parole à ses habitants. La proposition de loi « anti-casseurs » divise majorité et opposition. Considérée comme liberticide par l’opposition, elle doit sanctionner les fauteurs de troubles dans les manifestations. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Le journal communiste l’Humanité pourrait disparaître des kiosques à journaux. Touché par la crise qui touche l’ensemble de la presse écrite, le quotidien fait face à de graves difficultés financières. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. On n’est jamais, jamais déçus par les Foufous de l’Assemblée.