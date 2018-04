Quotidien, première partie du 4 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien de ce 4 avril. Au programme : en plateau, Mohammad, Marie-France et Benoît Cohen viennent présenter le dernier livre de Benoît Cohen, "Mohammad, ma mère et moi". Marie-France Cohen vit dans un grand hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris. Fin 2017, elle décide d’ouvrir la porte de sa maison à un réfugié afghan, Mohammad Ewaz. Son fils, l’auteur Benoît Cohen vit aux États-Unis et c’est un peu au dernier moment qu’il apprend la décision de sa mère. Interloqué et curieux, il rencontre Mohammad et se rapproche rapidement de lui. Il décide d’écrire le récit de cette rencontre inattendue, de cette solidarité imprévue, dans "Mohammad, ma mère et moi". Les trois protagonnistes du livre étaient sur le plateau de Quotidien. Marie-France Cohen nous a expliqué les raisons de son choix d’ouvrir la porte de sa maison. Mohammad Ewaz a raconté son parcours, d’interprète pour l’armée française à réfugié baladé de pays en pays et Benoît Cohen l’inspiration de cette rencontre. En une saison, « Quotidien » est devenu LE rendez-vous d’info incontournable qui accueille les plus grandes stars et les personnalités qui font la Une ! Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction… La chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver.Témoignages exclusifs et invités exceptionnels, humour et impertinence… « Quotidien » de Yann Barthès est le grand journal télévisé de la nouvelle génération !