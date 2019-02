Quotidien, première partie du 4 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 04 février. On parle de l’Acte XII des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, du spot coup de poing du superbowl avec Lilia Hassaine, de Macron face aux Outre-mer avec Yann Barthès, du procès des accusatrices de Denis Baupin avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de RT France avec Julien Bellver et de « Bienvenue chez nous » avec Étienne Carbonnier. Samedi 2 février, les gilets jaunes défilaient pour la douzième semaine consécutive à Paris et dans le reste de la France. Comme chaque samedi, les équipes de Quotidien étaient à leurs côtés pour suivre les manifestations. C’est son Moment de vérité du jour. Cette année le spot le plus coup de poing du Superbowl vient non pas d’une marque mais d’un journal : le Washington Post. Dans un clip, le journal revient sur l’importance de la presse, de sa liberté et rend hommage aux journalistes morts parce que journalistes en 2018. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. En 2017, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale et député écologiste Denis Baupin était accusé d’agression sexuelle et de harcèlement sexuelle par huit femmes. Elles ont toutes été déboutées pour cause de prescription des faits. Ce février s’ouvre pourtant leur procès : Denis Baupin les attaque, elles, ainsi que France Inter et Mediapart pour « diffamation ». On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour son Chaouch Express. Les médias autoproclamés "gilets jaunes" ne font plus l'unanimité chez les manifestants. Gabin Formont, fondateur du média "Vécu" en a fait les frais lors de l'Acte XII ce samedi 2 février. Même coup de chaud chez Russia Today, très apprécié par les gilets jaunes et descendu en flèche par Emmanuel Macron. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.