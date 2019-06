Quotidien, première partie du 4 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 juin. On parle de la possible successeure de Jean-Claude Juncker, Margrethe Vestager, avec Salhia Brakhlia, des tribunes vides de Roland Garros avec Lilia Hassaine, de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni avec Yann Barthes, des trottinettes électriques avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la défense de Neymar avec Julien Bellver et de la demi-finale du Meilleur pâtissier. Et si, pour la première fois, une femme prenait la tête de la Commission européenne ? L’actuel commissaire, Jean-Claude Juncker, doit quitter ses fonctions en novembre. Le match se joue d’ores et déjà entre Michel Barnier et Margrethe Vestager, tous deux favoris pour reprendre son poste. Margrethe Vestager, 51 ans, une carrière prolifique derrière elle, pourrait bien prendre la tête de la course. Salhia Brakhlia l’a rencontrée, elle le portrait de la peut-être future femme forte de l’Union européenne. Depuis le début de la compétition, nombreux sont ceux qui se sont scandalisés de voir les tribunes de Roland Garros clairsemées, voire carrément vides, même pendant des matchs avec les plus grands joueurs et grandes joueuses du moment. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom. Donald Trump est en visite au Royaume-Uni pour trois jours. Lundi soir, il a assisté à un grand dîner de gala à Buckingham Palace. Et toute la journée, c’était n’importe quoi. Qui aurait cru que les trottinettes, récemment débarquée dans la capitale, deviendrait un sujet tel qu’il s’est imposé en priorité dans la campagne des élections municipales à Paris ? TOUS les candidats ne parlent que de ça. Azzeddine Ahmed-Chaouch a essayé de comprendre pourquoi. L’info est tombée ce week-end : le footballeur du PSG Neymar est accusé de viol par une Brésilienne avec qui il aurait échangé pendant plusieurs mois. Pour se défendre, le sportif a décidé de publier les échanges qu’il a eus avec cette jeune femme. Une stratégie de communication qui pourrait se retourner contre lui. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous parle de la demi-finale du Meilleur Pâtissier sur M6. Une émission avec beaucoup, beaucoup d’amour.