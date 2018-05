Quotidien, première partie du 4 mai 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 4 mai. Au programme : Yann Barthès reçoit en plateau Patrick Gérard, directeur de l’ENA, en pleine tournée de promotion pour son école. Patrick Gérard est directeur de l’École nationale d’administration. Depuis plusieurs mois, l’ENA essaie de modifier son image et de susciter de nouvelles vocations parmi des profils "atypiques". Patrick Gérard veut aussi qu’on arrête "l’ENA Bashing". Sur le plateau de Quotidien, il nous parle de ce qu’est l’ENA, qui sont ses étudiants mais aussi la parité au sein de cette école, les personnalités qui ont fait l’ENA et l’avenir de cet enseignement "d’élite". Pour l’occasion, Valentine Oberti s’est rendue à Strasbourg où se trouve l’école. Elle y a rencontré des étudiants franchement rebelles (et qui se la racontent un peu) et elle a aussi pu assister à la grande session de recrutement de l’ENA. Les ministères français y avaient envoyé des émissaires pour traquer les futurs talents de demain et donc, potentiellement leurs futurs employés. Et, attention scoop, la Cour des Comptes a eu beau prévoir un stand plein de bonbons pour séduire les étudiants, elle ne pesait pas bien lourd face à la Caisse des dépôts qui était représenté par rien moins que le Bruno Mars local.