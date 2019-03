Quotidien, première partie du 4 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 mars. On ouvre une grande page consacrée à l’Algérie, avec le reportage de Salhia Brakhlia sur les candidatures à l’élection présidentielle, ainsi qu’un sujet d’Azzeddine Ahmed-Chaouch sur l’hôpital de Genève, où serait toujours hospitalisé l’actuel président algérien Abelaziz Bouteflika. On parle également de serre-tête avec Lilia Hassaine, du marathon médiatique de Bernard Tapie avec Julien Bellver et de The Voice avec Étienne Carbonnier. La candidature d’Abdelaziz Bouteflika a un cinquième mandat a propulsé des milliers d’Algériens dans les rues. Depuis plusieurs jours, ils défilent en masse dans le pays. Pourtant, sur place, très peu de journalistes étrangers. L’État algérien ne délivre plus de visas de presse et seule une correspondante de l’AFP peut rendre compte des manifestations. Sur place, même les journalistes algériens doivent batailler pour faire leur travail et se faire entendre. La grosse pépite de la semaine est attribuée au député LREM Aurélien Taché. Sur le plateau de C l’Hebdo, il a comparé le hijab musulman au serre-tête catholique. Sauf que… le serre-tête n’est pas, n’a jamais été et a priori ne sera jamais un signe d’appartenance religieuse. Les explications avec Lilia Hassaine. Canal Algérie, c’est un peu l’équivalent de France 2 en Algérie. Le média dit de service public, diffuse chaque jour, midi et soir, un JT. Un JT qui sert surtout de vitrine aux actions du gouvernement algérien. Dimanche soir, la journaliste Nadia Madassi a lu en direct la lettre écrite par le président algérien à ses concitoyens. Et alors qu’elle allait mentionner son principal opposant à l’élection présidentielle, elle a été coupé net dans son élan. Le président algérien est-il toujours hospitalisé à Genève, alors qu’il vient de confirmer sa candidature pour un cinquième mandat consécutif ? Abdelaziz Bouteflika, très diminué depuis un AVC, a bien été reçu à l’hôpital de Genève le 24 février, officiellement pour « un court séjour afin d’y effectuer des contrôles médicaux ». Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place pour son Chaouch Express, il y a croisé l’un des frères du président, Nacer Bouteflika. Accusé d’escroquerie dans l’affaire de l’arbitrage Adidas/Crédit Lyonnais, Bernard Tapie devra affronter la justice le 11 mars prochain. Avant ça, l’homme d’affaire fait le tour des médias, qu’il connaît bien, dans une stratégie de communication bien ficelée. Et sans vraiment de contradictions. Julien Bellver décrypte son plan de communication bien ficelé dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe le dernier prime de The Voice, sur TF1.