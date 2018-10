Quotidien, première partie du 4 octobre 2018

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 4 octobre. On parle de la crise politique qui n’est PAS une crise politique au gouvernement avec Yann Barthès, de la bataille pour la mairie de Paris avec Salhia Brakhlia, de Theresa May reine du dance-floor avec Lilia Hassaine, des époux Balkany avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du marathon médiatique de Gérard Collomb avec Julien Bellver et des petits foufous de l’Assemblée nationale avec Etienne Carbonnier. Non, la démission de Gérard Collomb n’est pas une crise politique. Non, la démission de Nicolas Hulot n’était pas une crise politique. Non, l’affaire Benalla n’était pas une crise politique. En fait, ils ont raison les LREM : ce n’est pas une crise, c’est une façon de procéder. Les élections municipales n’auront lieu qu’en 2020, mais déjà les candidats sont sur la ligne de départ, qu’ils le disent officiellement, ou pas. Pour son moment de vérité, Salhia Brakhlia en a rencontré deux : Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux, deux LREM et membres du gouvernement qui n’hésite pas à se tirer la bourre, l’air de rien. Tout roule avec le Brexit. C’est le signal qu’a voulu envoyer Theresa May en marge des négociations sur la prochaine sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Et elle est tellement optimiste qu’elle s’est autorisée à esquisser quelques pas endiablés sur « Dancing Queen » de ABBA. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Avec Yann Barthès on parle également de Laurent Wauquiez qui savoure l’autoroute laissée par Emmanuel Macron et les LREM à force de bourdasses politiques, des époux Balkany avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour son Chaouch Express, du marathon médias de Gérard Collomb avec Julien Bellver et Paul Larrouturou en duplex depuis Lyon et des ptits guedins de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier.