Quotidien, première partie du 5 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien de ce jeudi 5 avril. Au programme : Edouard Philippe sur France Inter et en plateau, l’ancienne ministre écologiste Cécile Duflot revient sur sa décision de quitter la vie politique. Comme tous les jours, Laurent Macabiès a regardé les matinales radio et télé et ce 5 avril, le Premier ministre Édouard Philippe était sur France Inter. Et, comme à son habitude, il avait choisi ses boutons de manchettes pour les adapter aux circonstances – pour rappel, pendant la polémique de son aller-retour hors de prix Paris-Tokyo, il arborait des boutons « extincteurs ». Il a aussi utilisé la technique du « vous savez parfaitement que », même si là, on ne savait pas. Et il a un peu menti en prétendant n’avoir pas vu les images d’Emmanuel Macron en tenue de tennis. Fin de partie pour Cécile Duflot. L’ancienne ministre du Logement de François Hollande a annoncé ce jeudi 5 avril sa décision de quitter la vie politique. L’ancienne secrétaire générale des Verts a décidé de prendre la tête de l’ONG Oxfam France qui lutte contre la pauvreté et pour la préservation de l’environnement. Sur le plateau de Quotidien, elle explique les raisons de son choix, le rapport qu’elle compte désormais entretenir avec la politique et son futur rôle au sein d’Oxfam France.