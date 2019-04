Quotidien, première partie du 5 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 avril. On parle des insultes racistes dans les stades de foot avec Salhia Brakhlia, de comptines avec Lilia Hassaine, on débriefe le débat sur France 2 avec Yann Barthès, on parle de l’album de PNL avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la contre-attaque de Mark Zuckerberg avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Le champion du monde Blaise Matuidi a été victime d’insultes racistes pendant un match de son équipe, la Juventus Turin, contre Caliari. Ce n’est pas la première fois que les supporters italiens se rendent coupable de racisme. Cette semaine, le ministre de l’Intérieur Italien Matteo Salvini était à Paris. Salhia Brakhlia en a profité pour le faire réagir dans son Moment de vérité. Les petits chanteurs de Kids United ont provoqué la colère d’un syndicat de police en ajoutant une phrase polémique dans leur dernière chanson. Sauf qu’en réalité, ils ne sont pas les seuls à avoir des paroles un peu borderline. La plupart des comptines pour enfants que l’on connaît sont loin d’être si innocentes qu’elles n’y paraissent. Lilia Hassaine nous montre pourquoi dans son Zoom. Ils étaient 12 à débattre sur le plateau de France 2 jeudi soir. À douze candidats autour du plateau, le débat a vite tourné au brouhaha incompréhensible. Mais on a quand même retenu deux, trois choses, notamment l’absence de talent en travaux manuels de l’UPR, la fake news de Nicolas Dupont-Aignan et les attaques contre Nathalie Loiseau, seule candidate à réussir à mettre tout le monde d’accord… contre elle. En 15 jours, le dernier clip de PNL – tourné au sommet de la Tour Eiffel, rien que ça – cumule déjà 40 millions de vues. Pourtant, les deux frères sont incroyablement discrets dans les médias. Pour connaître les raisons de leur succès, Azzeddine Ahmed-Chaouch a été à la rencontre de leurs fans, mais aussi dans leur ville, à Corbeilles-Essonne. Trois semaines après l’attentat de Christchurch, diffusé pendant dix-sept longues minutes sur Facebook, Mark Zuckerberg est enfin sorti du silence. Le patron du réseau social a donné une interview à la chaîne américaine ABC. On la débriefe avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle looks, fashion faux pas et bons conseils dans son Flash Mode.