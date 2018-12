Quotidien, première partie du 5 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 05 décembre. On fait un point sur les gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, Julien Bellver et Azzeddine Ahmed-Chaouch, Lilia Hassaine décrypte la com’ présidentielle face à la crise, Yann Barthès nous présente le cours de comédie de Laurent Wauquiez et Etienne Carbonnier nous résume la dernière de Frederic Lopez à la tête de « Rendez-vous en terre inconnue ». Qui est Yannick Krommenacker ? Ce gilet jaune alsacien fait la Une des journaux depuis plusieurs jours. Salhia Brakhlia a voulu le rencontrer pour son Moment de vérité. Si Emmanuel Macron ne s’est pas expliqué publiquement depuis la manifestation du samedi 1er décembre, il a envoyé plusieurs messages forts aux gilets jaunes et aux casseurs via… son compte Instagram. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Comment expliquer aux plus jeunes ce qu’est le mouvement des gilets jaunes ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a posé la question pour son Chaouch Express. Mardi soir, Frederic Lopez emmenait pour la dernière fois un invité dans « Rendez-vous en terre inconnue ». Pour sa dernière, l’animateur était accompagné du spationaute Thomas Pesquet qui sait vraiment, vraiment tout faire. On en parle avec Etienne Carbonnier dans son Mercredi Canap.