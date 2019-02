Quotidien, première partie du 5 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la premioère partie de Quotidien du 05 février. On parle d’un agriculteur qui a déclaré la guerre à Monsanto avec Salhia Brakhlia, de la messe historique du pape François à Abou Dhabi avec Lilia Hassaine, de l’anniversaire de Neymar avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la perquisition chez Mediapart avec Julien Bellver et des Globes de Cristal avec Étienne Carbonnier. Paul François est agriculteur. Depuis douze ans, il livre une guerre judiciaire au géant Monsanto, qu’il accuse de l’avoir intoxiqué en 2004 via ses produits chimiques. Mercredi, après l’annulation de la condamnation de Monsanto deux ans plus tôt, Paul François se retrouvera de nouveau face à la justice pour espérer faire condamner définitivement le groupe. Salhia Brakhlia l’a rencontré pour son Moment de vérité. Le Pape François s’est rendu aux Emirats Arabes Unis pour une visite historique : c’est la première fois qu’un souverain pontife se déplace dans cette partie du Moyen-Orient. Mardi, il a tenu une grande messe à Abou Dhabi autour de 170 000 fidèles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est la nouvelle figure des Républicains, la pièce rapportée par Laurent Wauquiez pour les prochaines élections européennes. Mais François Xavier-Bellamy est-il Wauquiez compatible ? A-t-il lui aussi intégré toutes les astuces qui font le succès de son chef ? On a voulu vérifier. La star du PSG Neymar fêtait ses 27 ans ce 5 Février. Pour célébrer l’événement, le footballeur a organisé une soirée en grandes pompes avec les stars du club parisien. Et malgré sa blessure au pied et ses béquilles – rouge vif – il en a bien profité. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté pour son Chaouch Express. Les locaux du journal Mediapart ont échappé de peu à une perquisition trouble lundi matin. Alors que le média vient de révéler des écoutes accablantes pour Alexandre Benalla et Vincent Crase, deux juges d’instruction ont tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart pour « atteinte à la vie privée ». Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier s’envole vers le glamour et les paillettes pour débriefer la cérémonie 2019 des Globes de Cristal.